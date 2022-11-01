Десятки рейсов задержали или отменили в московских аэропортах

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 1 ноября отменили или задержали 28 рейсов

В московских аэропортах во вторник, 1 ноября, были задержаны или отменены в общей сложности 28 рейсов. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Так, в Домодедово задержаны четыре рейса, вылет восьми отменен. Во Внуково задержаны четыре самолета, отправление еще трех отменили. В Шереметьево задержан вылет двух рейсов, также отменен вылет еще семи самолетов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов не сообщаются.

Ранее стало известно, что в 2022 году доля зарубежных направлений среди бронирований перелетов россиян на ноябрьские праздники выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, с 4 по 6 ноября самым популярным направлением оказался Ереван с долей 15,2 процента от всех бронирований авиабилетов за границу.