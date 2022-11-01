Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:30, 1 ноября 2022Россия

В Херсоне подожгли автомобили на полицейской парковке

В Херсоне неизвестные подожгли восемь автомобилей на полицейской парковке

Фото: TT News Agency / Reuters

В Херсоне неизвестные подожгли восемь автомобилей на полицейской парковке, благодаря своевременным действиям МЧС никто не пострадал. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области, передает РИА Новости во вторник, 1 ноября.

Все произошло на проспекте Адмирала Синявина. Все поврежденные транспортные средства принадлежали мирным гражданам.

«Благодаря оперативности сотрудников МЧС возгорание автомобилей своевременно локализовали, не дав пламени перекинуться на близлежащие дома, пострадавших нет», — сказал сотрудник экстренных служб в Херсоне.

По его данным, сотрудники полиции начали искать злоумышленников.

Ранее МВД Херсона сообщало о покушении на чиновницу Ирину Махневу в Каховке, ее автомобиль был взорван.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
«Газпром» допустили к обследованию мест взрывов на «Северных потоках»
Иран решил устроить публичные суды над тысячами задержанных в ходе протестов
Северная Корея объявила о начале финальной стадии ядерной войны с США
Раскрыты самые часто воруемые туристами вещи из самолетов
В России выявили 5252 случая коронавируса
Назван способ продлить срок службы батареи в смартфоне
Сотрудника ФСИН задержали за злоупотребление полномочиями на 12 миллионов рублей
Россияне потратили на украшения сотни миллиардов рублей
На Украине нашли простоявший 15 лет на таможне вертолет
В Совфеде прокомментировали просьбу к Путину разблокировать Instagram и Facebook
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.