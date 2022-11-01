В Херсоне подожгли автомобили на полицейской парковке

В Херсоне неизвестные подожгли восемь автомобилей на полицейской парковке

В Херсоне неизвестные подожгли восемь автомобилей на полицейской парковке, благодаря своевременным действиям МЧС никто не пострадал. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области, передает РИА Новости во вторник, 1 ноября.

Все произошло на проспекте Адмирала Синявина. Все поврежденные транспортные средства принадлежали мирным гражданам.

«Благодаря оперативности сотрудников МЧС возгорание автомобилей своевременно локализовали, не дав пламени перекинуться на близлежащие дома, пострадавших нет», — сказал сотрудник экстренных служб в Херсоне.

По его данным, сотрудники полиции начали искать злоумышленников.

Ранее МВД Херсона сообщало о покушении на чиновницу Ирину Махневу в Каховке, ее автомобиль был взорван.