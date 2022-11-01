Россияне потратили на украшения сотни миллиардов рублей

SOKOLOV: россияне потратили на ювелирные украшения 211 млрд рублей за 9 месяцев 2022 года

За девять месяцев 2022 года оборот ювелирного рынка России достиг 211 миллиардов рублей. Соответствующие данные представили эксперты аналитического центра SOKOLOV. Копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру».

В данный период объем рынка снизился на шесть процентов в годовом выражении. В компании объяснили сокращение экономической ситуацией в стране, а также уходом с рынка ряда международных брендов. При этом с начала года средний чек вырос на 16 процентов и достиг 6 414 рублей. Доля онлайн-продаж составила 18 процентов.

Несмотря на то, что в текущем году россияне стали тратить меньше денег на украшения по сравнению с прошлым годом, оборот компании с января по сентябрь увеличился на 28 процентов. Драйвером роста стало двухкратное увеличение продаж в рознице, включая рост онлайн-продаж в четыре раза.

Аналитики прогнозируют, что существенного ускорения снижения объемов рынка не предвидится. «Напротив, традиционный пик предновогодних продаж и осенние распродажи и акции удержат сокращение рынка на уровне до 10 процентов», — ожидают в компании.

О том, что за первое полугодие 2022-го россияне в целом стали реже тратиться на ювелирные украшения, в компании рассказали в начале августа. Снижение объемов специалисты связали с осторожностью покупателей.

В конце июля в Европе вступил в силу запрет на покупку золота и ювелирных украшений из России. Это касается импорта или передачи, прямо или косвенно, золота, если оно происходит из России и было экспортировано из России в ЕС или в любую третью страну.