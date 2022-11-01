Сторонники «тропического Трампа» отказались признавать его поражение на выборах

Сторонники Болсонару блокируют дороги в штатах Бразилии, не признавая его поражение

Сторонники потерпевшего поражение на выборах президента Бразилии Жаира Болсонару блокируют дороги в знак несогласия с результатами голосования. Об этом сообщает Globo.

Водители-дальнобойщики, протестуя против итогов выборов, частично или полностью перекрыли дороги в 25 бразильских штатах. Джандерсон Масанеро, водитель грузовика из Итажаи, рассказал, что в его городе среди протестующих только 20 процентов дальнобойщиков, а остальные — представители совершенно разных профессий. Он также поделился, что протестами никто не руководит, а у протестующих нет конкретных претензий. Их всех объединяет несогласие с победой Лулы да Силва.

Между тем Болсонару, прозванный в СМИ «тропическим Трампом» из-за сильного сходства с бывшим президентом США, хранит молчание, хотя в Бразилии принято признавать поражение и желать удачи новоизбранным лидерам. При этом некоторые члены правительства Болсонару уже связались с членами кампании Лулы, чтобы предложить поддержку в переходный период.

77-летний Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии, обогнав во втором туре действующего главу государства Жаира Болсонару. Он уже находился на высшем посту, возглавляя страну с 2003 по 2010 годы. Комментируя свое избрание на пост главы государства, политик заявил, что у него начался процесс возрождения в бразильской политике. По его словам, страна сейчас находится «в очень сложной ситуации».