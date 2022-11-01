Жена госпитализированного Анатолия Карпова рассказала о его состоянии

Жена госпитализированного Анатолия Карпова заявила, что шахматист находится в сознании

Жена госпитализированного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова Наталья Буланова рассказала о состоянии супруга. Ее слова приводят «Известия».

«Сегодня утром его посещала, он в сознании, очень активный, никаких недомоганий не чувствует, рвется домой и злится, что его не отпускают. Врачи говорят, что пока рано, надо еще полежать, отдохнуть», — заявила жена 71-летнего гроссмейстера. Она подчеркнула, что мужа должны выписать к концу недели.

Карпова госпитализировали в Москве 29 октября. Гроссмейстер был доставлен в больницу в результате травмы, которая носит бытовой характер. Он был направлен в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского. По информации Telegram-канала «112», его состояние оценивалось как тяжелое.

Карпов был чемпионом мира по шахматам с 1975 по 1985 год. На данный момент он является депутатом Госдумы.