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04:30, 1 ноября 2022Наука и техника

Открыт новый клеточный защитный механизм

Redox Biology: изучен новый защитный механизм клеток

Фото: Akram Huseyn / Unsplash

Японские ученые из Университетов Кейо и Цукубы открыли новый защитный механизм клеток. Выводы исследования опубликованы в журнале Redox Biology.

Известно, что внутри клеток происходит множество процессов, в результате которых формируются различные побочные продукты. Некоторые из них при накоплении могут вызывать клеточные повреждения. Один из видов таких молекул — активная форма серы (reactive sulfur species, RSS) в случае накопления может приводить к окислительному стрессу.

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В новой работе исследователи изучили то, как клетки избавляются от избытка RSS. Для этого использовались специальные модифицированные мыши, которые вырабатывали RSS больше, чем необходимо клеткам. Оказалось, что уровни RSS повышались во внеклеточном пространстве, но не внутри самих клеток, что указывает на механизм выведения RSS. За это отвечал белок-транспортер SLC7A11, доставляющий серосодержащую аминокислоту цистин в клетку и выводящий глутамат и RSS.

Высокий уровень RSS может привести к гибели клеток. Кроме того, ученые считают, что он замешан в различных заболеваниях сердца (кардиомиопатия) и мышц (мышечная дистрофия). Выявление механизма работы клеточной защиты от переизбытка RSS поможет сформировать новые методы лечения и препараты от состояний, вызванных этим явлением.

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Елена Апазиди
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