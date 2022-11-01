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09:13, 1 ноября 2022Мир

В Чикаго неизвестный открыл стрельбу в ночь на Хеллоуин

Fox News: 14 человек пострадали в результате стрельбы в ночь на Хеллоуин в Чикаго

Фото: Cheney Orr / Reuters

Неизвестный открыл стрельбу в ночь на Хеллоуин в городе Чикаго в США. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на местный департамент полиции.

По информации издания, в результате атаки как минимум 14 человек получили ранения, их доставили в больницы. Среди пострадавших были дети в возрасте трех, 11 и 13 лет. Также одного человека сбила машина. Отмечается, что нападавший открыл огонь из окна автомобиля.

Правоохранители пока не задержали злоумышленника. На данный момент проводится расследование обстоятельств происшествия. Других подробностей Fox News не сообщает.

25 октября сообщалось, что бывший ученик Центральной школы визуальных и исполнительских искусств в Сент-Луисе устроил стрельбу, в результате которой погибли три человека, включая стрелка. Выпускник застрелил преподавательницу здоровья Джин Кучку и 16-летнюю ученицу.

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Виктория Кондратьева
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