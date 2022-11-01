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13:45, 1 ноября 2022Среда обитания

Режиссер «Крестного отца» избавится от острова в США

Режиссер фильма «Крестный отец» Фрэнсис Форд Коппола продаст остров в Белизе за $2,2 млн

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола, известный по фильмам «Крестный отец» и «Дракула», решил избавиться от острова в США. Он выставил объект на продажу за 2,2 миллиона долларов, сообщает Mansion Global.

Речь идет о частном острове под названием Корал Кэй в южной части Белиза. Его площадь составляет один гектар, объект работает от солнечной энергии. Коппола арендовал остров в 2016 году и использовал в качестве дополнительного места проживания, а также для размещения одного из отелей сети The Family Coppola Hideaways.

На острове есть три здания — основной дом и два деревянных коттеджа. Дом построил собственник, а коттеджи — Коппола. Помимо этого, режиссер добавил причал, позволяющий приветствовать прибывших на лодке гостей отеля. Суммарно в зданиях десять спален и шесть ванных, в основном доме также имеются бар, кухня, столовая и игровые комнаты.

В июне в США решили продать острова покойного миллионера-педофила Джеффри Эпштейна, сделав на них большую скидку. Спустя три месяца после выхода на рынок объекты подешевели до до 110 миллионов долларов. Теперь их можно приобрести отдельно по 55 миллионов долларов за каждый.

Александра Качан
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