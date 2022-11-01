Названа самая успешная покойная звезда

Forbes назвал автора «Властелина колец» Джона Толкина самой успешной покойной звездой

Английский писатель и автор романа «Властелин колец» Джон Толкин занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых покойных знаменитостей. Соответствующий список был опубликован в Forbes.

Всего в рейтинге были названы 13 умерших звезд, которые получили доходы в 2022 году. Общая сумма составила 1,6 миллиарда долларов. Уточняется, что каждый из них впервые получил более 100 миллионов долларов. Занявший первое место Толкин заработал от продажи прав на использование эпизодов из своих произведений в фильмах, видеоиграх и товарах 500 миллионов долларов.

В первую пятерку самых успешных знаменитостей также вошли баскетболист Коби Брайант (400 миллионов долларов), певец Дэвид Боуи (250 миллионов долларов), исполнитель Элвис Пресли (110 миллионов долларов) и музыкант Джеймс Браун (100 миллионов долларов).

Среди тех, кто продолжил получать высокие доходы после смерти, оказались певец Майкл Джексон (75 миллионов долларов), поэт Леонард Коэн (55 миллионов долларов), детский писатель Доктор Сьюз (32 миллиона долларов), барабанщик Джефф Поркаро (25 миллионов долларов) и автор комиксов Чарльз Монро Шульц (24 миллиона долларов). Последнюю тройку заняли мексиканский композитор Хуан Габриель (23 миллиона долларов), участники рок-группы Beatles Джон Леннон (16 миллионов долларов) и Джордж Харрисон (12 миллионов).

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