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Родителей осудили на три года ограничения свободы за спаивание 15-летнего сына
Под Липецком родителей осудили на три года ограничения свободы за распитие пива с сыном
В Липецкой области супругов приговорили к трем годам ограничения свободы за систематическое спаивание 15-летнего сына. Об этом во вторник, 1 ноября, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Краснинского района региона.
Они полностью признали вину и пояснили, что давали подростку алкоголь для того, чтобы тот не пил спиртное в незнакомых компаниях.
По данным надзорного ведомства, в период с 7 по 15 февраля родители неоднократно употребляли вместе с сыном пиво с содержанием алкоголя не менее 4 процентов.
Отмечается, что ситуация в семье взята прокуратурой на контроль.
7 октября сообщалось, что в Саратовской области россиянина осудили на 11 лет за убийство матери из-за алкоголя.