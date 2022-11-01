Родителей осудили на три года ограничения свободы за спаивание 15-летнего сына

Под Липецком родителей осудили на три года ограничения свободы за распитие пива с сыном

В Липецкой области супругов приговорили к трем годам ограничения свободы за систематическое спаивание 15-летнего сына. Об этом во вторник, 1 ноября, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Краснинского района региона.

Они полностью признали вину и пояснили, что давали подростку алкоголь для того, чтобы тот не пил спиртное в незнакомых компаниях.

По данным надзорного ведомства, в период с 7 по 15 февраля родители неоднократно употребляли вместе с сыном пиво с содержанием алкоголя не менее 4 процентов.

Отмечается, что ситуация в семье взята прокуратурой на контроль.

7 октября сообщалось, что в Саратовской области россиянина осудили на 11 лет за убийство матери из-за алкоголя.