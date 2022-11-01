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19:21, 1 ноября 2022Путешествия

Путин поручил выделить дополнительные средства на туристический кешбэк

Путин поручил кабмину рассмотреть выделение средств на туристический кешбэк на три года

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения, рассматривающие выделение дополнительных средств на туристический кешбэк на следующие три года. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что поручение российского лидера касается программы поддержки внутренних туристических поездок, в том числе организации отдыха детей и их оздоровления.

В сентябре Министерство финансов сообщило, что не будет закладывать в новый проект бюджета на 2023-2025 годы расходы на туристический кешбэк. В ведомстве подчеркнули, что в 2022 году данная программа была выполнена в полном объеме.

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Марк Успенский
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