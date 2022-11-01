Путин поручил выделить дополнительные средства на туристический кешбэк

Путин поручил кабмину рассмотреть выделение средств на туристический кешбэк на три года

Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения, рассматривающие выделение дополнительных средств на туристический кешбэк на следующие три года. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что поручение российского лидера касается программы поддержки внутренних туристических поездок, в том числе организации отдыха детей и их оздоровления.

В сентябре Министерство финансов сообщило, что не будет закладывать в новый проект бюджета на 2023-2025 годы расходы на туристический кешбэк. В ведомстве подчеркнули, что в 2022 году данная программа была выполнена в полном объеме.