Эмили Ратаковски призналась, что хорошее питание является секретом ее стройной фигуры

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски раскрыла секрет своей стройной фигуры, которую ей удается сохранять без диет. На эту тему она высказалась в комментариях под видео, которое она опубликовала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в честь Хеллоуина.

На размещенных кадрах 31-летняя знаменитость запечатлена вечером на улицах Нью-Йорка. Она позирует в праздничном костюме, состоящем из черного топа и оголяющих ягодицы джинсах, а также шляпы и наплечной сумки.

В комментариях к посту популярная певица Холзи сделала комплимент подтянутому телу Ратаковски и спросила, как ей удается поддерживать себя в форме. «Я просто хорошо питаюсь! И ни в чем себе не отказываю. Счастливая девочка», — в ответ призналась последняя.

В октябре беседе с журналистами Harper's Bazaar Эмили Ратаковски заявила, что сексуализирует свой образ намеренно ради заработка. «Не думаю, что продала бы столько книг, если бы не делала этого. Так работает мир. Мы все — части систем, с которыми не согласны. Если бы я перестала публиковать эти фотографии, что бы это изменило?» — объяснила она.