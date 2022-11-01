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08:48, 1 ноября 2022Россия

В российском регионе семья из пяти человек отравилась природным газом

Под Омском семья из пяти человек, в том числе 2-летний ребенок, отравились природным газом

Фото: Следственный комитет

В селе Лузино Омской области семья из пяти человек, в том числе двухлетний ребенок, отравились природным газом. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

По предварительным данным, все произошло в одном из частных домов. Мужчину и женщину, их сына и родственников доставили в больницу. Медики диагностировали у всех членов семьи острое отравление.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Кроме того, специалисты проверили газовое оборудование в доме под Омском. Они планируют найти граждан, которые его монтировали и обслуживали.

Ранее в Нижнем Новгороде годовалый ребенок и еще двое детей отравились угарным газом. Их с тяжелым отравлением отвезли в детскую клиническую больницу, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

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Анна Щербакова
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