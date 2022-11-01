Шойгу заявил об обеспечении военкоматов всем необходимым имуществом
Шойгу заявил, что российские военкоматы обеспечены всем необходимым имуществомСюжетМинобороны:
Российские военкоматы обеспечены всем необходимыми материальными средствам, в том числе вещевым и медицинским имуществом. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.
В России 1 ноября начался осенний призыв на срочную службу в армию. Традиционная дата начала осеннего призыва в России — 1 октября, однако в этом году его перенесли на месяц.
Материалы по теме:
«На зону вы уже не вернетесь»Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
28 октября 2022
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, перенос даты призыва связан с перегрузкой военкоматов из-за проведения частичной мобилизации, которая началась в стране 21 сентября.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, солдаты-срочники, которые служат на данный момент, после демобилизации поедут домой