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13:40, 1 ноября 2022Россия

Шойгу заявил об обеспечении военкоматов всем необходимым имуществом

Шойгу заявил, что российские военкоматы обеспечены всем необходимым имуществом
СюжетМинобороны:

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Российские военкоматы обеспечены всем необходимыми материальными средствам, в том числе вещевым и медицинским имуществом. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

В России 1 ноября начался осенний призыв на срочную службу в армию. Традиционная дата начала осеннего призыва в России — 1 октября, однако в этом году его перенесли на месяц.

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По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, перенос даты призыва связан с перегрузкой военкоматов из-за проведения частичной мобилизации, которая началась в стране 21 сентября.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, солдаты-срочники, которые служат на данный момент, после демобилизации поедут домой

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Никита Абрамов
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