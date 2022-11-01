Шойгу заявил об обеспечении военкоматов всем необходимым имуществом

Шойгу заявил, что российские военкоматы обеспечены всем необходимым имуществом

Российские военкоматы обеспечены всем необходимыми материальными средствам, в том числе вещевым и медицинским имуществом. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

В России 1 ноября начался осенний призыв на срочную службу в армию. Традиционная дата начала осеннего призыва в России — 1 октября, однако в этом году его перенесли на месяц.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, перенос даты призыва связан с перегрузкой военкоматов из-за проведения частичной мобилизации, которая началась в стране 21 сентября.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, солдаты-срочники, которые служат на данный момент, после демобилизации поедут домой