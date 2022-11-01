Иран решил устроить публичные суды над тысячами задержанных в ходе протестов

Власти Ирана проведут публичные суды над двумя тысячами задержанных в ходе протестов

Власти Ирана проведут публичные суды в Тегеране и других городах за пределами столицы над двумя тысячами задержанных в ходе протестов, начавшихся после смерти 22-летней Махсы Амини. Об этом сообщает The Guardian.

По словам главы судебной системы Ирана Голама-Хоссейна Мохсени Эджея, задержанные участники протестов, «намеревавшиеся свергнуть режим, зависят от иностранного влияния и будут наказаны в соответствии с правовыми стандартами».

Одного из участников демонстраций, 22-летнего Мохаммада Гобадло, уже приговорили к смертной казни. По словам его матери, власти лишили обвиняемого адвокатов и вынесли приговор после одного слушания.

«Это исламская справедливость? В каком суде приговаривают людей к смертной казни после всего лишь одного слушания?», — рассказала мать Гобадло в ролике, опубликованном в сети.

В сентябре Махсу Амини в Тегеране задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. Девушку, которая вышла на улицу в платке, обвинили в неправильном ношении хиджаба и доставили в ближайший участок. Пока брат ждал освобождения сестры, к зданию подъехала машина скорой помощи, которая отвезла ее в больницу. Через несколько дней она скончалась, не приходя в сознание.

Вскоре после произошедшего в Иране начались протесты. Возмущение местных жителей вызвал тот факт, что причиной гибели девушки назвали проблемы с сердцем. Однако, по утверждению правозащитников, в момент госпитализации у Амини шла кровь из ушей и был сломан череп, что указывало на избиение.