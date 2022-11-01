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13:09, 1 ноября 2022Бывший СССР

Бывший посол Украины назвал немецких евангелистов служителями Иуды

Бывший посол Украины Мельник назвал служителями Иуды Евангелическую церковь Германии
Андрей Мельник

Андрей Мельник. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал служителями Иуды Евангелическую церковь Германии из-за ее призывов к перемирию на Украине. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ранее председатель совета церкви Аннетте Куршус в своей проповеди ко дню Реформации заявила, что война «никогда не должна заменять политику» и призвала стороны не пренебрегать переговорами, благодаря которым может быть достигнут мир.

«Ваше лицемерное предательство украинского народа мы никогда не простим вам, служители Иуды», — написал в ответ на это Мельник.

Позже посол добавил, что «Мартин Лютер перевернулся бы в гробу, если бы он видел потерю реальности и бессердечность сегодняшней — морально очень истощенной — Евангелической церкви Германии».

Ранее Мельник назвал немецкого депутата от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Рюдигера Люкассена слугой российского президента Владимира Путина. Причиной тому стало возмущение Люкассена по поводу требования Украины 500 миллионов субсидий ежемесячно.

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Алевтина Запольская
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