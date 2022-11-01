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16:29, 1 ноября 2022Россия

Появились кадры последствий обстрела российского села со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков показал кадры последствий обстрела Украиной села Козинка

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры последствий обстрела села Козинка со стороны Украины. Соответствующие снимки появились в его Telegram-канале во вторник, 1 ноября.

По словам главы российского региона, в результате атаки на населенный пункт в Грайворонском городском округе на территории фермерского хозяйства начался пожар. Также упавшими снарядами повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

«По предварительным данным, есть один пострадавший», — сообщил Гладков и добавил, что ранение не тяжелое.

31 октября стало известно, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в очередной раз попало село Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Уточнялось, что в результате удара никто не пострадал.

В регионе до 6 ноября действует «желтый» уровень террористической опасности, а также запрещено запускать петарды, фейерверки и салюты.

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Евгения Куликова
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