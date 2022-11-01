Появились кадры последствий обстрела российского села со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков показал кадры последствий обстрела Украиной села Козинка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры последствий обстрела села Козинка со стороны Украины. Соответствующие снимки появились в его Telegram-канале во вторник, 1 ноября.

По словам главы российского региона, в результате атаки на населенный пункт в Грайворонском городском округе на территории фермерского хозяйства начался пожар. Также упавшими снарядами повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль.

«По предварительным данным, есть один пострадавший», — сообщил Гладков и добавил, что ранение не тяжелое.

31 октября стало известно, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в очередной раз попало село Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Уточнялось, что в результате удара никто не пострадал.

В регионе до 6 ноября действует «желтый» уровень террористической опасности, а также запрещено запускать петарды, фейерверки и салюты.