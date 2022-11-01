В Совфеде назвали условие для возобновления участия России в зерновой сделке

Сенатор Джабаров: контроль Россией судов позволит возобновить ее участие в зерновой сделке

Контроль Россией судов, входящих и выходящих из Одессы, позволит возобновить ее участие в зерновой сделке. Такое условие назвал сенатор Владимир Джабаров, чьи слова приводят «Известия».

По словам члена Совфеда, Россия должна обязательно контролировать прохождение судов в Черном море, так как коридор безопасности используется Украиной для доставки боеприпасов и запасных частей в Одессу, откуда они поступают в зону боевых действий.

«Поэтому я думаю, что мы в состоянии сейчас выяснить отношения с НАТО, и с Украиной, и с Организацией Объединенных Наций, которая почему-то обвинила нас и сказала, что она не видит связь между атакой на Севастополь и этим транспортным потоком», — заявил политик.

Он отметил, что в случае возвращения права России контролировать входящие и выходящие из Одессы суда препятствий для возобновления участии в зерновой сделке не будет.

«Главное, чтобы не получилось как в первый раз — весь груз поступал не в голодающие, а в развитые страны Европы», — добавил Джабаров.

29 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели атаку на Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора города Михаила Развожаева, корабли Черноморского флота отбили нападение, объекты в городе не поражены, жертв и пострадавших нет.

Позднее Минобороны заявило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов ВСУ.