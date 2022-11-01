Украинские беженцы потребовали от Швеции больше денег

Expressen: украинские активисты потребовали от Швеции увеличить размер пособия беженцам

Украинские активисты обратились к властям Швеции с требованием увеличить размер пособия для беженцев. Соотвеьствуйщий призыв опубликован в газете Expressen.

Авторы обращения отмечают, что ежедневных выплат в 71 крону (около 400 рублей) совершенно не хватает в условиях кризиса. При этом беженцам, которые получают в Швеции бесплатное питание, выделяют всего 19 крон (107 рублей) в сутки на другие базовые нужды.

Активисты добавили, что беженцы вынуждены устраиваться на работу с небезопасными условиями труда. Некоторые украинцы становятся жертвами торговли людьми, другие вынуждены вернуться на Украину, сказано в материале.

В августе шведский телеканал TV4 сообщил, что нехватка денег вынуждает украинцев принять решение вернуться обратно на родину. В репортаже приводят слова беженки из Чернигова, которая поделилась, что им приходится постоянно собирать бутылки. «Я чувствую себя нищим человеком, который должен ходить и попрошайничать, потому что я не могу пойти на работу из-за того, что мои дети не ходят в садик. Мне очень плохо», — пожаловалась она.