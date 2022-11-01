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09:44, 1 ноября 2022Среда обитания

В Москве уменьшились квартиры

«Метриум»: средняя площадь квартир в Москве уменьшалась на семь процентов

Фото: Владимир Новиков / Агентство «Москва»

За год к сентябрю 2022 года в новостройках Москвы уменьшилась средняя площадь квартир — динамика достигла семи процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум».

За год показатель снизился на 4,3 квадратного метра до 55 квадратных метров. В сентябре 2021 года в столице средняя площадь квартиры была на уровне 59,3 квадратного метра. Эксперты отметили, что медленнее всего площадь сокращается в Новой Москве — за год снижение достигло два процента до 49,9 квадратного метра.

«Сокращение площади квартир — это давняя тенденция на московском рынке жилья. В последние годы она стала одной из причин роста интереса к Новой Москве со стороны потенциальных покупателей жилья в столице, где больше шансов найти просторную квартиру за адекватный бюджет», — объяснили в группе «Родина».

Ранее в «Институте экономики города» (ИЭГ) пришли к выводу, что в России за 10 лет уменьшились квартиры в новостройках — средняя площадь сократилась на 16,6 процента. За указанный период средняя площадь снизилась до 52,3 квадратного метра.

Нина Ташевская
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