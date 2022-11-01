Макрон оценил согласие Украины на инспекцию МАГАТЭ

Президент Франции Макрон приветствовал согласие Украины на инспекцию специалистами МАГАТЭ

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал согласие Украины на инспекцию специалистами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает ТАСС.

Французский лидер оценил прозрачность со стороны Киева, позволившую агентству прибыть на место, «чтобы продемонстрировать полное соблюдение Украиной соглашение о гарантиях». Макрон и Зеленский также обсудили ситуацию в районе Запорожской АЭС.