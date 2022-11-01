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17:31, 1 ноября 2022Мир

Макрон оценил согласие Украины на инспекцию МАГАТЭ

Президент Франции Макрон приветствовал согласие Украины на инспекцию специалистами МАГАТЭ

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал согласие Украины на инспекцию специалистами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает ТАСС.

Французский лидер оценил прозрачность со стороны Киева, позволившую агентству прибыть на место, «чтобы продемонстрировать полное соблюдение Украиной соглашение о гарантиях». Макрон и Зеленский также обсудили ситуацию в районе Запорожской АЭС.

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Анжелика Бережная
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