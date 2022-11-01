Перечислены модели роскошных машин Андрея Макаревича

Журналисты Life перечислили роскошные автомобили марки BMW музыканта Андрея Макаревича

Журналисты Life перечислили роскошные автомобили, принадлежащие российскому рок-музыканту Андрею Макаревичу (признан в РФ иноагентом). Соответствующая информация опубликована на сайте издания.

Согласно материалу, музыкант предпочитает немецкую марку BMW, поскольку в разные годы он владел различными моделями машин данного производителя. Так, например, в автопарке знаменитости числятся спорткар Z4 красного цвета, седан серии 530D Grand Turismo, BMW X6, кроссовер Х1, а также транспортные средства того же бренда 3-й и 5-й серий.

Известно, что стоимость указанных автомобилей варьируется от трех до восьми миллионов рублей. Сам исполнитель никак не комментировал опубликованные редакторами Life подробности о его имуществе.

2 сентября Минюст РФ включил Андрея Макаревича в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов. Адвокат отметил, что, по мнению исполнителя, решение признать его иноагентом не имеет законных оснований, ущемляет его права и свободы, а также противоречит Конституции.

Позже певец отреагировал на свое включение в список иностранных агентов фразой «ну наконец-то».