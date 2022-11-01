Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:38, 1 ноября 2022Силовые структуры

Изнасиловавшего и ограбившего российскую медсестру иностранца задержали

В Петербурге задержали иностранца за изнасилование возвращавшейся с работы медсестры

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали 27-летнего иностранца за изнасилование 47-летней местной жительницы. Об этом во вторник, 1 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В настоящее время решается вопрос о помещении его в СИЗО и предъявлении обвинений.

Ранее стало известно, что утром 30 октября медсестра возвращалась с работы домой и села на лавочку в Некрасовском саду, чтобы отдохнуть. Тогда к ней подошел мужчина, напал, надругался и забрал телефон.

Потерпевшая обралась в полицию и написала заявление. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 131 («Изнасилование») и 161 («Грабеж») УК РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Швеция и Финляндия допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией
SpaceX на мощнейшей в мире ракете запустила секретный спутник
В Германии нежелание сотрудничать с Россией назвали историческим беспамятством
В США заявили об окончании обучения украинских зенитчиков на ЗРК NASAMS
В Челябинске открылся центр трансплантации костного мозга
Оценена возможность боестолкновений в Новой Каховке
Макрон пообещал Зеленскому помочь укрепить противовоздушную оборону
Германия потребовала от Сербии выбрать между Евросоюзом и Россией
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Власти оценили объем добычи нефти в России в октябре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.