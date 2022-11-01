Изнасиловавшего и ограбившего российскую медсестру иностранца задержали

В Петербурге задержали иностранца за изнасилование возвращавшейся с работы медсестры

В Санкт-Петербурге задержали 27-летнего иностранца за изнасилование 47-летней местной жительницы. Об этом во вторник, 1 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В настоящее время решается вопрос о помещении его в СИЗО и предъявлении обвинений.

Ранее стало известно, что утром 30 октября медсестра возвращалась с работы домой и села на лавочку в Некрасовском саду, чтобы отдохнуть. Тогда к ней подошел мужчина, напал, надругался и забрал телефон.

Потерпевшая обралась в полицию и написала заявление. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 131 («Изнасилование») и 161 («Грабеж») УК РФ.