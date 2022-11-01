Минфин США обвинил российских хакеров в кибератаках

Министерство финансов США обвинило российских хакеров из Killnet в кибератаках

Российские хакеры нанесли кибератаки на министерство финансов США. С таким обвинением выступил советник по кибербезопасности заместителя министра финансов Тодд Конклин, передает Reuters.

По его словам, активисты хакерской группировки Killnet нанесли DDoS-атаки (отказ в обслуживании) в прошлом месяце. При этом инцидент почти не вызвал сбоев в работе сайта ведомства.

«Это была довольно низкоуровневая DDoS-активность, направленная на узлы критической инфраструктуры министерства», — сказал он.

В мае членов Killnet обвинили в атаке на правительственные сайты Германии. Уточнялось, что проблемы возникли в работе порталов полиции, Бундестага и Социал-демократической партии ФРГ.