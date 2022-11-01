В Финляндии удивились сообщениям о возможности смертей от холода

Глава финской энергетической компании Руусунен опроверг возможность смертей от холода

Финляндия не готовится к смертям от холода, сообщения СМИ о возможности такого развития событий не соответствуют действительности. Об этом в комментарии РИА Новости заявил генеральный директор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен.

Он с удивлением предположил, что журналисты подали под видом реальных опасений гипотетический сценарий длительного сбоя в работе всей финской энергетики во время сильных морозов. В реальности, подчеркнул глава компании, речь может идти только о кратковременных отключениях электроэнергии, необходимых для балансировки производства и потребления.

«Это нормальная работа сетевой компании, и я не вижу в этом никакой драмы», — заключил он, опровергнув предположения о фатальных последствиях энергетического кризиса.

С прогнозом о последствиях дефицита электроэнергии в Финляндии выступило агентство Bloomberg. В материале указывалось, что проблемы могут возникнуть из-за прекращения поставок из России, хотя они и составляли небольшую часть энергобаланса.

Менеджер по сетевым операциям Fingrid Арто Пахкин тогда отмечал, что без проведения плановых отключений электроэнергии можно ожидать какую-либо крупную аварию. В то же же время в материале говорится, что проблему может решить запуск второй очереди атомной станции «Олкилуото», который ожидается через несколько месяцев.