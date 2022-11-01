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10:57, 1 ноября 2022Интернет и СМИ

В Совфеде прокомментировали просьбу к Путину разблокировать Instagram и Facebook

Совфед заявил об отсутствии Совета блогеров, попросившего Путина разблокировать Instagram

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Совет Федерации отреагировал на информацию о том, что якобы существующий при Совфеде Совет блогеров попросил президента России Владимира Путина и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева пересмотреть блокировку Instagram и Facebook (запрещенные в РФ соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Комментарий появился в официальном Telegram-канале верхней палаты парламента.

Такой орган как Совет блогеров при Совете Федерации отсутствует, говорится в сообщении. Отмечается, что Валерия Рытвина, которая представлялась СМИ как координатор этого совета, на самом деле является координатором секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» экспертного совета при комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

«Инициативы Валерии Рытвиной не являются официальной позицией Совета Федерации, комитетов, либо других органов при палате», — подчеркнули в Совфеде. Там также заявили, что Рытвина неоднократно нарушала регламент работы секции и делала заявления от имени несуществующей организации при Совфеде, в связи с чем было принято решение вывести ее из состава экспертов.

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Помимо того, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила ТАСС, что просьба о пересмотре блокировки Instagram и Facebook отражает личную точку зрения Рытвиной. Гумерова заявила, что не считает необходимым возвращать доступ к этим соцсетям. Сенатор аргументировала это тем, что Instagram и Facebook позволяют себе «крайне негативные высказывания» о России, ее армии и традиционных ценностях.

Гумерова также указала, что заявление о просьбе пересмотреть блокировку соцсетей было сделано без согласования с экспертным советом.

О том, что Совет блогеров направил Путину и Медведеву письмо с просьбой о пересмотре блокировки Instagram и Facebook, ранее сообщили «Ведомости». В частности, в обращении говорилось, что в результате блокировки Instagram и Facebook «Россия утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа страны, а российские пользователи — возможность создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны». Утверждалось, что якобы координатор Совета Валерия Рытвина подтвердила подлинность писем.

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Маргарита Щигарева
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