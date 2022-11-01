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14:32, 1 ноября 2022Мир

Полиция опровергла слухи о гей-связях мужа Пелоси с нападавшим

CNN: полиция Сан-Франциско опровергла слухи о сексуальных связях мужа Пелоси с нападавшим

Фото: Carlos Barria / Reuters

Полиция Сан-Франциско, которая расследует дело о нападении на мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, опровергла слухи о сексуальной гей-связи нападавшего с Полом Пелоси. Об этом сообщает CNN.

«Нет совершенно никаких доказательств того, что господин Пелоси знал этого человека. В действительности доказательства говорят как раз об обратном», — заявил начальник полиции города Уильям Скотт.

Ранее в интернете распространилась «теория», что на самом деле Пол Пелоси и нападавший были любовниками-геями, у которых случился конфликт в отношениях, и именно этим обусловлен инцидент. Несмотря на то, что никаких доказательств этому не было представлено, подобная версия широко распространилась в американских правых республиканских сообществах.

1 ноября Пелоси оценила состояние своего мужа Пола после нападения. По ее словам, супруг идет на поправку. «После ужасного нападения на Пола, случившегося рано утром в пятницу, нас завалили тысячами сообщений, содержавших беспокойство, молитвы и теплые пожелания. Мы очень благодарны», — отметила она.

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Виктория Кондратьева
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