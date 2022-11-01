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20:56, 1 ноября 2022Среда обитания

В Москве подешевел один тип жилья

«Прайд Групп»: новостройки в Москве подешевели на 8%

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С июля 2022 года в Москве подешевели новостройки. О том, что в столице стал доступнее один тип жилья, говорится в исследовании агентства недвижимости «Прайд Групп», оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

До июля эксперты наблюдали растущую динамику цен на квадратный метр нового жилья. Показатель достиг пика (351,4 тысячи рублей), а затем начал падать. С середины лета стоимость «квадрата» в новостройках снизилась почти на восемь процентов или на 28 тысяч рублей. При этом аналитики не ожидают глобального падения цен.

«Опираясь на предыдущий опыт, могу сказать, что снижения цен, особенно резкого, не будет. В связи с происходящими событиями наблюдается снижение цен на вторичном рынке. На новостройки в нынешней ситуации это не повлияет», — заявил генеральный директор агентства недвижимости «Прайд Групп» Алексей Бондарев. Он добавил, что желание собственников срочно продать недвижимость даже по сниженной цене не отражается на ценообразовании нового жилья, а девелоперы осознают, что демпинг на «вторичке» временный.

В августе эксперты спрогнозировали падение цен на московское жилье. Согласно их оценке, к декабрю 2023 года стоимость недвижимости в столице снизится до показателей 2021 года — один квадратный метр в среднем будет стоить 210 тысяч рублей.

Александра Качан
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