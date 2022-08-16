Ценам на жилье в Москве предрекли падение

Realiste: цены на жилье в Москве могут упасть до показателей января 2021 года

К декабрю 2023 года цены на жилье в Москве могут упасть до показателей января 2021 года — один квадратный метр в среднем будет стоить 210 тысяч рублей. Снижение предрекла с помощью искусственного интеллекта компания Realiste в своем исследовании, пишет РБК.

По данным аналитиков, в июле 2022 года один квадратный метр столичного жилья в среднем стоил 260 тысяч рублей, а пиковый показатель был зафиксирован в марте — 270 тысяч рублей. Таким образом, снижение должно составить 22,2 процента относительно мартовских цен и 19,2 процента — относительно июльских.

«После достижения этих показателей рынок вновь начнет расти, но, чтобы вернуться к ценам марта 2022 года, ему потребуется не менее пяти лет», — заявили в Realiste. Снижение, по мнению экспертов, будет происходить на фоне уменьшения покупательской способности, завышенных цен на недвижимость, а также акций и скидок от застройщиков. Последние, согласно прогнозам, сохранятся еще несколько месяцев. «Ожидаем, что тенденция станет максимально очевидна и окончательно утвердится в сентябре-октябре этого года», — добавили специалисты.

В Realiste отметили, что сильнее всего с марта по август 2022 года жилье подешевело в Басманном районе Москвы — средняя стоимость квадратного метра там упала более чем на 28 процентов, до 419 тысяч рублей. В ближайшей перспективе, по оценкам аналитиков, показатель снизится до 380 тысяч рублей за «квадрат» и будет соответствовать значениям начала 2021 года.

Второе место по снижению средней стоимости «квадрата» занял Тверской район — там цены снизились почти на 23 процента, до 500,6 тысячи рублей. Ожидается, что в течение 2023-го показатель опустится до 489 тысяч рублей за квадратный метр. Замыкает тройку лидеров район Люблино, где «квадрат» подешевел более чем на 22 процента, до 187 тысяч рублей. По оценкам Realiste, к концу следующего года жилье там может стоить 180 тысяч рублей за один квадратный метр.

Ранее аналитики ВТБ предрекли снижение цен на новостройки в России. По оценкам специалистов, с июня по август 2022 года этот тип жилья уже подешевел на два процента. Дальнейшее падение цен может произойти на фоне сохранения текущей экономической ситуации.