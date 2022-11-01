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15:35, 1 ноября 2022Бывший СССР

Одесская таможня случайно наткнулась на четыре килограмма кокаина в порту

Погранслужба Украины сообщила об обнаружении в порту Одессы четырех килограммов кокаина

Фото: Yevgeny Volokin / Reuters

Украинские таможенники, пограничники и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) случайно обнаружили в порту Одессы контейнер с четырьмя килограммами кокаина, перемешанного со шлаком, сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на государственную пограничную службу республики.

Стоимость раскрытой партии наркотиков оценивается примерно в 15 миллионов гривен (около 25 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»), она должна была отправиться в Европу.

Примечательно, что наркотики нашли не в результате спецоперации, а в рамках проверки нерастаможенных контейнеров, которые стояли в порту Одессы годами.

Ранее в рамках тех же мероприятий одесские таможенники нашли вертолет Ми-2, который простоял в другом контейнере 15 лет.

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Василий Мека
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