В ДНР заявили о захвате опорного пункта ВСУ и взятии пленных

В НМ ДНР заявили о захвате опорного пункта ВСУ и взятии пленных у поселка Невельское

В ходе наступления у поселка Невельское к западу от Донецка бойцы 100-й гвардейской бригады Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пресс-служба НМ ДНР сообщает в своем Telegram-канале.

В ходе боев военным НМ ДНР удалось захватить большое количество вооружения, в том числе иностранного производства, а также взять в плен бойцов ВСУ.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзные войска продолжают наступление на Угледар.