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12:52, 1 ноября 2022Россия

В ДНР заявили о захвате опорного пункта ВСУ и взятии пленных

В НМ ДНР заявили о захвате опорного пункта ВСУ и взятии пленных у поселка Невельское

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В ходе наступления у поселка Невельское к западу от Донецка бойцы 100-й гвардейской бригады Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пресс-служба НМ ДНР сообщает в своем Telegram-канале.

В ходе боев военным НМ ДНР удалось захватить большое количество вооружения, в том числе иностранного производства, а также взять в плен бойцов ВСУ.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзные войска продолжают наступление на Угледар.

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Алевтина Запольская
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