Пушилин охарактеризовал ситуацию под Угледаром одним словом

Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении союзных сил на угледарском направлении

Союзные войска продолжают наступление на Угледар, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом сообщает ТАСС.

«Продвигаемся», — прокомментировал соответствующий вопрос журналистов Пушилин.

Ранее украинский военнослужащий по имени Виталий, который находится на лечении после контузии в одном из городов, подконтрольных украинским формированиям, рассказал журналистам о потерях Вооруженных сил Украины и проблемах с выплатами. По его словам, порой украинское начальство старается не отдавать приказы о сборе трупов.