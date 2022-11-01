Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:26, 1 ноября 2022Россия

В России мобилизовали многодетного отца с кистой в голове

Amber Mash: в Калининградской области мобилизовали многодетного отца с кистой в голове
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Калининградской области мобилизовали многодетного отца с кистой в голове. Фермер Денис Богомолов из города Гусев страдает от заболевания с 2018 года, сообщает Telegram-канал Amber Mash.

«Киста находится где-то в районе носовых пазух, периодически очень сильно воспаляется, вплоть до того, что брат себя очень плохо чувствует: кровь носом, давление высокое, при несвоевременно оказанной помощи может все закончиться, конечно, печально», — рассказала сестра мобилизованного россиянина. Она объяснила, что в период воспаления кисты Богомолов чувствует себя так плохо, что не может встать с кровати.

Несмотря на это, мужчине пришла повестка в военкомат. Россиянин живет с женой и тремя детьми — одиннадцати, четырех и восьми лет. После мобилизации Богомолова они остались без помощи в частном доме. В военной части мужчину заверили, что проведут медкомиссию и отпустят его домой, как только он предоставит все необходимые справки, но после того, как он принес документы, решение военкомата не изменилось.

Материалы по теме:
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022

Семья фермера обратилась в прокуратуру и к местным властям, но вопрос о возвращении Богомолова до сих пор остается открытым.

С момента объявления в России частичной мобилизации жители страны часто жаловались на ошибки и недочеты в ее проведении. О сложившейся ситуации высказался президент Владимир Путин, который призвал вернуть домой мобилизованных по ошибке граждан.

После обнаружения недочетов в большинстве регионов России ошибочно призванных вернули домой, а ответственные за ошибки военкомы получили выговоры. 21 октября депутат Госдумы Андрей Картаполов сообщил о возвращении домой почти 10 тысяч мобилизованных россиян.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Материалы по теме:
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Швеция и Финляндия допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией
Названы районы Москвы с самым подорожавшим жильем в новостройках
SpaceX на мощнейшей в мире ракете запустила секретный спутник
В Германии нежелание сотрудничать с Россией назвали историческим беспамятством
В США заявили об окончании обучения украинских зенитчиков на ЗРК NASAMS
В Челябинске открылся центр трансплантации костного мозга
Оценена возможность боестолкновений в Новой Каховке
Макрон пообещал Зеленскому помочь укрепить противовоздушную оборону
Германия потребовала от Сербии выбрать между Евросоюзом и Россией
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.