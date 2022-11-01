В России мобилизовали многодетного отца с кистой в голове

Amber Mash: в Калининградской области мобилизовали многодетного отца с кистой в голове

В Калининградской области мобилизовали многодетного отца с кистой в голове. Фермер Денис Богомолов из города Гусев страдает от заболевания с 2018 года, сообщает Telegram-канал Amber Mash.

«Киста находится где-то в районе носовых пазух, периодически очень сильно воспаляется, вплоть до того, что брат себя очень плохо чувствует: кровь носом, давление высокое, при несвоевременно оказанной помощи может все закончиться, конечно, печально», — рассказала сестра мобилизованного россиянина. Она объяснила, что в период воспаления кисты Богомолов чувствует себя так плохо, что не может встать с кровати.

Несмотря на это, мужчине пришла повестка в военкомат. Россиянин живет с женой и тремя детьми — одиннадцати, четырех и восьми лет. После мобилизации Богомолова они остались без помощи в частном доме. В военной части мужчину заверили, что проведут медкомиссию и отпустят его домой, как только он предоставит все необходимые справки, но после того, как он принес документы, решение военкомата не изменилось.

Семья фермера обратилась в прокуратуру и к местным властям, но вопрос о возвращении Богомолова до сих пор остается открытым.

С момента объявления в России частичной мобилизации жители страны часто жаловались на ошибки и недочеты в ее проведении. О сложившейся ситуации высказался президент Владимир Путин, который призвал вернуть домой мобилизованных по ошибке граждан.

После обнаружения недочетов в большинстве регионов России ошибочно призванных вернули домой, а ответственные за ошибки военкомы получили выговоры. 21 октября депутат Госдумы Андрей Картаполов сообщил о возвращении домой почти 10 тысяч мобилизованных россиян.

