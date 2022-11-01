Россиянам ответят на вопросы об осеннем призыве по телефону 122

Чернышенко: россияне смогут получить информацию об осеннем призыве на горячей линии 122

По телефону горячей линии 122 и на ресурсах «Объясняем.рф» россияне могут получить информацию о проведении осеннего призыва. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Мы настроили работу операторов горячей линии 122 к осеннему призыву. Заранее были подготовлены ответы на типовые вопросы граждан. На данный момент более 20 ответов переданы операторам кол-центров, эта работа будет продолжена», — рассказал он в ходе совещания по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации.

По словам вице-премьера, за последнюю неделю число звонков по вопросам мобилизации снизилось на 10 процентов. В среднем в день кол-центры обрабатывают 18 тысяч обращений, указал он.

Чернышенко заявил, что теперь, когда президент Владимир Путин объявил об окончании частичной мобилизации, необходимо сконцентрироваться на информировании о мерах поддержки мобилизованных и членов их семей.

Ранее Путин сообщил, что 260 тысяч человек из частично мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку. Он указал, что на этом мобилизация завершена.

Между тем 1 ноября начался осенний призыв на срочную службу в армию. Традиционная дата начала осеннего призыва в России — 1 октября, однако в этом году его перенесли на месяц.