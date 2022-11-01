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16:44, 1 ноября 2022Ценности

Нежелание стилистов одевать российских мужчин объяснили

Стилист Николай Овечкин: хорошо одевающийся мужчина в России — это плохо

Фото: unsplash

Популярный стилист Николай Овечкин, который работал с певицами Светланой Лободой и Zivert (Юлия Зиверт), объяснил нежелание коллег сотрудничать с российскими мужчинами. На эту тему он высказался в беседе с журналисткой Мадонной Мур (интервью опубликовано на YouTube).

На вопрос Мур о том, почему имиджмейкеры отказываются одевать российских мужчин, Овечкин заявил, что ему это неинтересно, как и другим коллегам.

«Это, во-первых, очень сложно, потому что все боятся потерять свою целевую аудиторию в виде визжащих маленьких девочек. Как только ты начинаешь делать что-то стильное, в сторону Джонни Деппа — это как будто бы немного плохо. Хорошо одевающийся мужик в России — это плохо», — считает он.

В октябре Директор программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС Гилана Михайлова назвала придающий странный вид мужчинам цвет рубашек. Бизнес-консультант отметила, что офисным сотрудникам в настоящее время не следует носить данные предметы гардероба розового оттенка.

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Карина Черных
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