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14:15, 1 ноября 2022Путешествия

Крупнейший российский лоукостер возобновит полеты в Турцию

Российская авиакомпания «Победа» возобновит в декабре полеты в Турцию

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Крупнейший российский лоукостер «Победа» возобновит с 1 декабря полеты на курорты Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Первые рейсы начнут выполняться в Стамбул, далее авиакомпания расширит полетную программу в Анталью и в Аланью. Ежедневные полеты в стамбульский аэропорт имени Сабихи Гекчен стартуют с 1 декабря, отправление ежедневных рейсов во второй стамбульский аэропорт — «Стамбул» — намечено с 21 декабря.

«Полеты в Аланью (аэропорт Газипаша) запланированы с 24 декабря с частотой три раза в неделю, в Анталью — с 23 декабря, будут выполняться четыре раза в неделю», — добавили в пресс-службе компании.

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Уточняется, что российские туристы уже сейчас могут приобрести проездные документы на рейсы из столичного аэропорта Внуково в Стамбул, Аланью и Анталью — билеты появились на официальном сайте перевозчика.

Ранее авиаперевозчик «Победа» анонсировал возобновление полетов из московского аэропорта Шереметьево, приостановленных весной 2022 года. Так, одновременно будут запущены рейсы во Владикавказ, Чебоксары, Махачкалу, Сочи и Уфу. По информации лоукостера, в течение ноября постепенно начнут выполняться полеты и в другие города России.

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Валентина Процкова
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