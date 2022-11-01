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22:10, 1 ноября 2022Мир

Полянский заявил о неготовности США и России к переговорам

Постпредство при ООН: Москва не видит признаков, что США и РФ готовы говорить о глобальном
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Москва пока не видит готовности США и России говорить о чем-то глобальном, рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, российская сторона контактирует с Вашингтоном. Он уточнил, что сейчас контакты обычно ограничиваются повесткой дня Совета безопасности, двусторонние вопросы не обсуждаются. «Не исключаю, что на каком-то этапе они с каким-то предложением для нас выйдут. Мы, естественно, отвергать его не будем», — подчеркнули в постпредстве.

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Полянский добавил, что Москва не будет «закрывать двери» и отклонять подобное предложение. «Другое дело, что здесь конечно сейчас атмосфера достаточно разогретая, напряженная, и я пока не вижу каких-то признаков того, что страны готовы о чем-то таком глобальном говорить», — уточнил он. Первый заместитель постпреда добавил, что США не хотят обсуждать Украину без Киева.

«Если мы возьмем здесь украинского постпреда, который ведет себя театрально капризно, истерично, то мне очень сложно представить какие-то переговоры», — заявил он.

Ранее обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус призвал администрацию президента США Джо Байдена прислушаться к президенту России Владимиру Путину. Журналист указал на то, что Вашингтону необходимо начать переговоры с Москвой.

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Марина Совина
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