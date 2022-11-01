Польские военные начали обучение граждан стрельбе

В Польше военные обучают граждан стрельбе из-за опасений эскалации украинского конфликта

Среди жителей Польши усиливается страх, что боевые действия на Украине могут распространиться на территорию страны. В связи с этим польская армия начала обучение граждан на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, пишет ZDF.

Военные учат поляков обращаться с оружием, стрелять и бросать гранаты, а также правилам поведения в опасных ситуациях и ориентированию на местности. В Польше растут опасения из-за эскалации украинского конфликта. В связи с этим Польша, которая является членом НАТО и Евросоюза (ЕС), «усиленно вооружается против угрозы со стороны Москвы», отмечает телеканал.

Кроме того, численность военнослужащих страны должна удвоиться. На сегодняшний день польская армия насчитывает 110 тысяч военнослужащих, а также 30 тысяч членов добровольческих войск. В ближайшие годы планируется набрать 250 тысяч профессиональных солдат и 40 тысяч солдат территориальной обороны.

«Вооруженные силы Польши должны укрепиться в численности, чтобы действительно сдерживать агрессора», — заявил министр обороны Мариуш Блащак. Отмечается, что Польша ввела добровольную базовую военную службу — призыв в армию был отменен много лет назад.

В августе стало известно, что в польских школах появятся обязательные уроки стрельбы. Такой шаг власти объяснили растущей угрозой для безопасности польского государства.