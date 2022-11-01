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18:14, 1 ноября 2022Интернет и СМИ

Ведущий «России 1» призвал депутатов прекратить «кошмарить народ»

Телеведущий Попов выступил против ужесточения ответственности за уклонение от мобилизации

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ведущий шоу «60 минут» на канале «Россия 1», депутат Госдумы Евгений Попов выступил против ужесточения ответственности за уклонение от частичной мобилизации. В своем Telegram-канале телеведущий призвал депутатов прекратить «кошмарить народ».

«Действующие меры воздействия на граждан, которые отказываются от мобилизации, суровы и достаточны, на мой взгляд. И нет никакой необходимости их ужесточать. Хватит уже народ кошмарить, коллеги. Время созидать», — написал телеведущий.

1 ноября стало известно, что депутаты и сенаторы захотели ввести уголовное наказание для россиян за уклонение от военной службы по призыву по мобилизации при отсутствии отсрочки. Соответствующий законопроект готовится к внесению в Госдуму. За отказ от мобилизации документ предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Один из авторов законодательной инициативы зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев пояснил, что уголовную ответственность для тех, кто уклоняется от мобилизации, предлагается ввести «на будущее и к современному случаю уже никак не относится, потому что официально объявлено, что мобилизация завершена».

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Денис Савосин
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