Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:59, 1 ноября 2022Экономика

Турция догнала Германию по продажам товаров в Россию

Турция догнала Германию по объемам продаж товаров в Россию

Фото: Amir Cohen / Reuters

Турция догнала Германию по объему экспорта товаров в Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные официального Турецкого института статистики.

По информации экспертов, Анкара может выйти на третье по этому показателю после наращивания в сентябре поставок до очередного рекорда — 1,1 миллиарда долларов. Отмечается, что ввоз товаров из Турции вырос почти в 2,4 раза по сравнению с периодом до введения жестких антироссийских санкций.

Так, в случае, если Турция опередит Германию, она войдет в тройку крупнейших экспортеров товаров в Россию после Китая и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в августе экспорт из России в Турцию горячекатаного плоского стального проката, который используется в строительстве, производстве труб и транспортном машиностроении, взлетел на 93 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 176 тысяч тонн.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
«Газпром» допустили к обследованию мест взрывов на «Северных потоках»
Ирина Шейк снялась в откровенном наряде и порадовала фанатов
Мужчины перечислили в сети неожиданные открытия о женщинах
В Минобороны Белоруссии захотели заставить детсадовцев петь гимн
В России раскрыли истинную цель поставок NASAMS на Украину
Российские производители батарей попросили помощи
Премьер Южной Кореи назвал причины смертельной давки в Сеуле
Исполнителя убийства вора в законе Альберта Рыжего осудят в Москве
МАГАТЭ начало проверку деятельности двух украинских объектов
Столичный логопед назвала доступные людям с грамотной речью привилегии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.