Турция догнала Германию по продажам товаров в Россию

Турция догнала Германию по объемам продаж товаров в Россию

Турция догнала Германию по объему экспорта товаров в Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные официального Турецкого института статистики.

По информации экспертов, Анкара может выйти на третье по этому показателю после наращивания в сентябре поставок до очередного рекорда — 1,1 миллиарда долларов. Отмечается, что ввоз товаров из Турции вырос почти в 2,4 раза по сравнению с периодом до введения жестких антироссийских санкций.

Так, в случае, если Турция опередит Германию, она войдет в тройку крупнейших экспортеров товаров в Россию после Китая и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в августе экспорт из России в Турцию горячекатаного плоского стального проката, который используется в строительстве, производстве труб и транспортном машиностроении, взлетел на 93 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 176 тысяч тонн.