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22:14, 1 ноября 2022Россия

Захарова обратилась к кураторам Украины из-за провокаций с зерновой сделкой

Представитель МИД РФ Захарова заявила, что провокации с зерновой сделкой больше не пройдут

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» выступила с обращением к кураторам Украины на фоне выхода Москвы из зерновой сделки. По ее словам, они должны понять, что какие-либо провокации в данном вопросе больше не будут допущены.

«Нужно сделать так, чтобы те, кто стоит за киевским режимом, коль скоро они являются выгодополучателями от этой самой зерновой сделки, понимали, что никакие подобные провокации больше не пройдут», — заявила дипломат.

Она напомнила, что украинская сторона, прикрываясь гуманитарной операцией, попыталась атаковать российские корабли, помогающие в осуществлении исполнения ранее достигнутых договоренностей. По ее мнению, всем сторонам зерновой сделки, в том числе ООН, необходимо в обязательном порядке предоставить гарантии ее исполнения.

Ранее представитель ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла рассказала, что ООН, Турция и Украина решили не устанавливать дальнейшее движение судов с украинской сельхозпродукцией в рамках действия зерновой сделки.

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Марина Совина
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