Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:06, 1 ноября 2022Наука и техника

Sony назвала количество проданных PlayStation 5

Sony отгрузила за восемь кварталов 25 миллионов консолей PlayStation 5

Фото: Issei Kato / Reuters

Sony рассказала о поставках игровых консолей нового поколения. Об этом сообщается в квартальном отчете, опубликованном на сайте корпорации.

В документе говорится, что за квартал прибыль компании выросла на восемь процентов — до 2,32 миллиарда долларов. За указанный период корпорация отгрузила 3,3 миллиона приставок PS5. Также в компании назвали, какое количество консолей было поставлено на рынок с момента выхода устройства в продажу — 25 миллионов единиц. Это меньше, чем Sony реализовала приставок PlayStation 4 за первые восемь кварталов — 29,4 миллиона штук.

Также в корпорации рассказали, что число активных пользователей PlayStation упало на два миллиона в годовом исчислении — до 102 миллионов человек. Количество подписчиков сервиса PS Plus также снизилось — с 47,2 миллиона до 45,4 миллиона пользователей.

При этом продажи цифровых игр выросли на 63 процента. Продажи софта достигли 62,5 миллиона единиц, игр от студий Sony — 6,7 миллиона штук.

В конце октября журналисты «Известий» выяснили, что в России возобновили продажи сертифицированных для местного рынка консолей PlayStation 5. Подобные консоли обнаружили на российских торговых площадках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Россия представила условия для возобновления участия в зерновой сделке
Преступник вернулся в обворованный магазин за забытым iPhone и был арестован
Путин назвал Эрдогану условия возобновления участия России в зерновой сделке
Apple покинут топ-менеджеры
Путин призвал детально расследовать атаки Киева на корабли в Севастополе
Путин поручил подготовить предложения по введению безвиза с иностранцами
Хайди Клум переоделась из костюма червя в прозрачный комбинезон на Хеллоуине
Стало известно о новом оборудовании в столичных поликлиниках
Путин рекомендовал усилить охрану территорий с большим числом туристов
На Украине начали обустраивать пункты обогрева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.