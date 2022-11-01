Sony назвала количество проданных PlayStation 5

Sony отгрузила за восемь кварталов 25 миллионов консолей PlayStation 5

Sony рассказала о поставках игровых консолей нового поколения. Об этом сообщается в квартальном отчете, опубликованном на сайте корпорации.

В документе говорится, что за квартал прибыль компании выросла на восемь процентов — до 2,32 миллиарда долларов. За указанный период корпорация отгрузила 3,3 миллиона приставок PS5. Также в компании назвали, какое количество консолей было поставлено на рынок с момента выхода устройства в продажу — 25 миллионов единиц. Это меньше, чем Sony реализовала приставок PlayStation 4 за первые восемь кварталов — 29,4 миллиона штук.

Также в корпорации рассказали, что число активных пользователей PlayStation упало на два миллиона в годовом исчислении — до 102 миллионов человек. Количество подписчиков сервиса PS Plus также снизилось — с 47,2 миллиона до 45,4 миллиона пользователей.

При этом продажи цифровых игр выросли на 63 процента. Продажи софта достигли 62,5 миллиона единиц, игр от студий Sony — 6,7 миллиона штук.

В конце октября журналисты «Известий» выяснили, что в России возобновили продажи сертифицированных для местного рынка консолей PlayStation 5. Подобные консоли обнаружили на российских торговых площадках.