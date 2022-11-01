Перечислены последствия отказа от российского гражданства для Тинькова

Адвокат Карабанов: при отказе от гражданства РФ Тинькову придется платить больше налогов

После отказа основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова от российского гражданства вероятна организация доскональной проверки его деятельности на территории России. Также, в случае, если его требование будет удовлетворено, бизнесмена ждет значительное повышение налоговой ставки. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

Сложная процедура

«Процедура отказа от российского гражданства достаточно сложная, — предупредил Карабанов. — Даже если человек добровольно написал соответствующее заявление, хочет отказаться, далеко не факт, что гражданства его лишат. Теоретически, государство может отказать в этом прошении — оно оставляет за собой право решать самостоятельно, кому гражданство предоставить, а у кого забрать».

Гражданин может только выразить соответствующее желание, а государство может его не удовлетворить Александр Карабанов адвокат

Вместе с тем, как подчеркнул юрист, человек имеет право самостоятельно решить, гражданином какой страны быть. Как правило, в обычном случае достаточно простого заявления.

«Но мы понимаем, что процедура может быть очень бюрократизирована. И, если государство не захочет лишать гражданства, процессы могут длиться годами. С другой стороны, мы видим огромное количество и обратных прецедентов, когда человека в принудительном порядке лишают гражданства через подачу в прокуратуру иска о том, что получено оно было незаконно», — рассказал правозащитник.

Он также добавил, что, когда отказ от гражданства не имеет под собой некой политической окраски, а происходит по неким личным основаниям, процедура, как правило, не является особенно трудной.

Последствия

Для рядового человека последствия отказа от российского гражданства, в первую очередь, будут связаны с изменением налоговой ставки в случае, если на территории страны осталось имущество или бизнес.

«Налоговая ставка, естественно, будет пересчитана в сторону увеличения. Поскольку, согласно российскому законодательству, человек, не являющийся налоговым резидентом, но владеющий имуществом или занимающийся бизнесом должен платить больше, чем простой гражданин», — подчеркнул Карабанов.

Для Тинькова этот шаг, по словам юриста, грозит проверкой всей деятельности на территории России.

«Он очень много занимался бизнесом в России. Тиньков поступил очень рискованно, особенно с учетом того, что всегда работал на грани мошеннических схем. Здесь всегда можно усмотреть и моменты неуплаты налогов, и смежные составы», — допустил юрист.

Тиньков заявил об отказе от российского паспорта вечером 31 октября. Свое решение он объяснил несогласием с политикой российских властей. При этом он заявил, что считает себя патриотом и «настоящим героем» России. Позже он удалил данный пост в соцсетях.