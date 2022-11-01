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14:25, 1 ноября 2022Экономика

Кремль отреагировал на отказ Сторонского и Тинькова от российских паспортов

Песков отреагировал на отказ Сторонского и Тинькова от паспортов РФ словами «это их право»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бизнесмены Николай Сторонский и Олег Тиньков имеют полное право выйти из российского гражданства, тем более что у них в стране не осталось почти никакого бизнеса. Таким образом на решение предпринимателей отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Фактически они сейчас не являются участниками предпринимательской жизни в нашей стране. Это все, что я могу сказать», — подчеркнул представитель Кремля.

Об отказе от российского паспорта Николая Сторонского, основателя финтех-сервиса Revolut, стало известно накануне со слов представителя компании. При этом когда бизнесмен принял такое решение, не сообщалось. Известно только, что это произошло до 19 октября, когда Украина ввела санкции против его отца — генерального директора «Газпром промгаз» Николая Сторонского-старшего.

В тот же день, 31 октября, об аналогичном решении заявил основатель «Тинькофф Банка». По словам Олега Тинькова, он не согласен с политикой российских властей и осуждает специальную военную операцию на Украине. При этом он заявил, что является патриотом и «настоящим героем» России.

На следующий день он сообщил о намерении отозвать бренд «Тинькофф» из основанного им банка, однако в самой организации подчеркнули, что купили все права на него.

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Платон Щукин
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