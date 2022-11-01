Сексолог дал советы по построению отношений одиноким привлекательным людям

Сексолог Юрий Ольрихс рассказал, что привлекательным человека делают смех, голос и запах

Соблазнительным в глазах противоположного пола человека делают не только внешность, но и смех, голос, запах, а также манера поведения, рассказал сексолог из Нидерландов Юрий Ольрихс. В интервью изданию Vice он объяснил причину провальных свиданий молодого привлекательного мужчины, а также дал одиноким людям несколько советов о построении успешных отношений.

В редакцию журнала написал мужчина, который рассказал, что считает себя умным, начитанным, статным и атлетичным. Но, по его словам, он совсем не интересует девушек. «Я получаю отказ раз за разом, — рассказал молодой человек, пожелавший остаться инкогнито. — Друзья говорят, что меня не замечают из-за неуверенности в себе. Но как я могу быть уверенным, если раз за разом от меня отворачиваются?»

Он добавил, что общаться с девушками ему тяжело, и все, что он может выдавить из себя, это фраза: «Не хочешь ли ты сходить со мной на свидание?» Молодой человек рассказал, что знает о любви женщин к мужчинам с чувством юмора. «Я тоже умею шутить, но все же предпочитаю разговаривать на серьезные темы. Что мне делать?»

51 процент американцев в возрасте до 35 лет не состоит в серьезных отношениях

Сексолог Ольрихс, отвечая на письмо, пояснил, что быть одиноким нормально. Но в то же время он согласился, что постоянные неудачи в поисках партнера могут вогнать в стресс. По его словам, человек может быть сколь угодно красивым, но это не гарантирует ему успех у противоположного пола, ведь сексуальная привлекательность — это не только внешность, но и запах, звук голоса, манера смеяться и множество других качеств.

К тому на свидании не стоит сразу задавать вопрос о серьезности отношений. Это оказывает давление не только на вас, но и на другого человека — и он закрывается Юрий Ольрихс сексолог

Сексолог напомнил, что романы развиваются не так, как показывают в кино, и на создание отношений требуется время. Немалую роль, по словам Ольрихса, играют сигналы другого человека, который тот может подавать невербально: посредством языка тела и взглядом. Эти сигналы тоже очень важно улавливать, отметил специалист.

Подводя итог, сексолог пояснил, что не нужно пересиливать себя и играть роль другого человека только ради того, чтобы понравиться кому-то. «Если вам не нравится ходить в бары, не ходите. Есть много других мест для знакомств, — сказал он. — Наконец, не расстраивайтесь из-за отказа. Это нормально, что приходится пережить несколько разочарований, прежде чем удастся найти большую любовь. Такое вообще происходит достаточно редко».

Ранее сексолог Каролина Путинцева раскрыла секрет сексуальных женщин. Она отметила, что привлекательность зависит не только от внешней красоты, но и от того, насколько уверенно и обольстительно женщина ведет себя с другими мужчинами.