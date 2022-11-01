В РВИО заявили о возможности России потребовать от Польши ответные репарации

Директор РВИО Мягков: Россия может выставить Польше ответный счет на требования репараций

В ответ на требование Польшей выплат репараций за действия СССР во время Второй мировой войны, Россия может выставить многократно больший счет за преступления польской стороны в период с 1920 по 1940 год. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков беседе с РИА Новости.

По его словам, планы Польши юридически несостоятельны. «Но раз Варшава планирует провести какие-то расчеты, то давайте посмотрим возможный объем теоретических встречных претензий Польше. И, поверьте, они окажутся во много раз большими», — заявил историк.

Мягков напомнил, что во время польско-советской войны, которую развязала Варшава, в плену оказались до 120 тысяч красноармейцев. «И потери среди них от убийств, насилия, голода, болезней в польских концлагерях составили, по разным оценкам, до 60 тысяч человек. То есть это прямые жертвы польской преступной политики тех лет», — подчеркнул он.

Историк также привел в пример оккупацию Польшей Западной Белоруссии и Западной Украины с 1921 по 1939 год. По его словам, поляки использовали местных крестьян в качестве рабов, а в концлагерях были замучены тысячи жителей этих территорий.

По словам Мягкова, считать число погибших в деньгах — кощунство. «Но раз в Варшаве до этого дошли, то пусть там вспомнят, что свыше 600 тысяч наших солдат и офицеров погибли, освобождая Польшу», — подчеркнул он, напомнив, что в это же время, в 1944-1945 годах, польская «Армия Крайова» устраивала диверсии в тылу Красной армии.

Ранее МИД Польши заявил о намерении посчитать и потребовать от России возмещения ущерба и военных потерь, которые страна понесла от СССР в годы Второй мировой войны. С аналогичными требованиями власти страны выступили и к Германии.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая планы Польши, заявил, что на запрашиваемые репарации «можно реагировать двояко». По его словам, Россия может предъявить ответный счет за то, что во времена социализма СССР передал Польше «сотни миллиардов долларов».