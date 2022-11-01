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16:00, 1 ноября 2022Из жизни

Пассажирка поезда случайно увидела в окно раненую туристку и спасла ее от смерти

CNN Travel: пассажирка поезда заметила сломавшую ногу туристку и спасла ее от смерти

Фото: страница «Silverton Medical Rescue» в Facebook

Пассажирка поезда в американском штате Колорадо смотрела в окно, случайно заметила раненую туристку и спасла ее от смерти. Об этом сообщает CNN Travel.

Женщина из штата Нью-Мексико отправилась в поход по туристической тропе Колорадо, но вскоре решила сойти с маршрута, чтобы добраться до цели вдоль берега реки. Однако через некоторое время американка неудачно упала и сломала ногу. Она провела двое суток в лесу, пытаясь выбраться к людям. В итоге ей удалось отыскать место у реки рядом с железной дорогой. Женщина дожидалась поезда в надежде, что ее заметят.

Одна из пассажирок поезда узкоколейной железной дороги увидела пострадавшую в окно и сообщила о ней кондуктору. Состав был остановлен, а двое членов поездной бригады, имеющие медицинские навыки, вызвали спасателей и оставались с раненой женщиной до их прибытия.

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Поисково-спасательная команда доставила туристку вертолетом в больницу, где ей оказали помощь. «Невероятно, что она выжила. У нее не было ни еды, ни воды, ни других приспособлений для выживания», — отметила Деанна Галлегос, представитель окружного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Ранее 26-летний Феда Хусейн из Великобритании решил забраться на вершину Монблан, потерялся и пережил ночную снежную бурю. В комбинезоне и без альпинистского снаряжения он собирался подняться на самую высокую точку Альп из Италии, а затем спуститься с французской стороны.

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Алиса Удовик
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