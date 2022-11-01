В России высказались об ответе за атаки на Севастополь и «Северные потоки»

Депутат Чепа: Россия не будет зеркально отвечать на атаки на Севастополь

Россия не будет зеркально отвечать на атаки на Севастополь и «Северные потоки», заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможными политические и экономические меры.

Участие Лондона в атаках на базирующийся в Севастополе Черноморский флот и газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» не будет оставлено «просто так». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. В Кремле пообещали, что Москва подумает над ответными шагами.

То, что произошло и с «Северными потоками», и с Черноморским флотом, — это террористические акты Алексей Чепа депутат Госдумы

Депутат отметил, что Россия будет предпринимать политические и экономические шаги для того, чтобы ответить и не допустить следующих возможных террористических актов, которые, по его словам, устраивают руководители спецслужб некоторых стран.

Мы не будем отвечать зеркально. Терроризмом на терроризм, когда терроризм государственный, отвечать не надо Алексей Чепа депутат Госдумы

«Мы найдем возможность ответа. Мы никогда не выступали и не будем выступать против простых людей. Наши действия не повлекут угрозу для жизни народа. Действия России будут политическими и экономическими», — сказал он.

Ранее Минобороны России обвинило Британию в причастности к атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на Севастополь. По словам представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, Великобритания была вовлечена в атаку на уровне подготовки британскими военными специалистами украинских военных, ответственных за удар по Севастополю. Также в Минобороны назвали атаку терактом.

