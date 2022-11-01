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14:53, 1 ноября 2022Среда обитания

В России оценили изменения правил поверки счетчиков

Эксперт ОНФ Склянчук: новые правила поверки счетчиков помогут защититься от мошенников

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Новый ГОСТ по поверке счетчиков приборов учета в квартирах и домах поможет россиянам защититься от мошенников. Такую оценку изменениям правил дал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук, сообщает ТАСС.

По словам эксперта, новый ГОСТ фактически не поменяет правила проведения поверки приборов учета, однако нововведение улучшит положение жильцов. «Это поможет гражданам защититься от самозванцев, поскольку он прописывает технические вопросы этой процедуры», — уточнил Склянчук.

Поверку разрешат проводить только организациям, которые получили аккредитацию и документацию. Проверяющий должен быть обеспечен приборами, включая секундомер, измеритель влажности, гидравлический пресс. Поверка будет проводиться по алгоритму — проверка целости прибора, его работоспособности путем подачи коммунального ресурса и замер погрешности. В случае нарушения правил собственники могут отказаться от услуг компании.

Новы стандарт вступил в силу 1 ноября. Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская отметила, что новый ГОСТ не повлияет на сумму платежей.

Нина Ташевская
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