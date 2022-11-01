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12:31, 1 ноября 2022Моя страна

В Ингушетии открыли новую школу на 540 мест

В Ингушетии в рамках федеральной программы «Стимул» открыли новую школу на 540 мест

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Власти Ингушетии в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» открыли новую школу на 540 мест в Яндаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минстроя России.

«В сельском поселении Яндаре Республики Ингушетия завершено строительство современной школы в рамках федеральной программы "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда", — говорится в сообщении. — В настоящий момент общеобразовательное учреждение, рассчитанное на 540 учеников, введено в эксплуатацию».

Отмечается, что школа представляет собой трехэтажное здание общей площадью более восьми тысяч квадратных метров. Учебное заведение оснащено лабораториями, мастерскими, зонами рекреации, библиотекой с читальным залом, актовым залом на 248 посадочных мест, кабинетами психолога и логопеда. Также в здании предусмотрена столовая, медицинский блок со стоматологическим кабинетом, обеденный и спортивный залы.

В министерстве добавили, что на территории школы организованы три поля для мини-футбола, комбинированные баскетбольные и волейбольные площадки, а также спортплощадки для проведения игр и занятий на свежем воздухе. 

Ранее сообщалось, в горном районе Ингушетии 4-5 ноября пройдет Международный высокогорный марафон «Джейрах». Спортивное мероприятие состоится в горном Джейрахском районе на фоне древних башенных комплексов. Старт забега и стартово-финишный городок расположатся в курортном поселке Армхи.

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Валентина Процкова
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